Atalanta in forte pressing su Pol Lirola, la Fiorentina potrebbe incassare più di 12 milioni dai bergamaschi. Italiano però vorrà incontrarlo e confrontarsi anche per lui, voci di mercato dunque rimandate. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

