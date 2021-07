Aaron Hickey può diventare un allenatore della Fiorentina. I contatti tra il Bologna ed i Viola sì sono intensificati. Sul classe 2002 c’è anche il Celtic Glasgow. Mihajlovic vorrebbe tenerlo ma per non meno di 5 milioni l’affare può andare in porto. Lo scrive La Nazione.

