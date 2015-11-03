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Notizie Hickey Fiorentina

Hickey verso l'addio al Bologna, Fiorentina osserva interessata. La valutazione è di 20 milioni

10 maggio 2022 17:28

Radio Kiss Kiss, il Napoli vuole Hickey del Bologna ma non è facile perchè lo vuole anche la Fiorentina

29 aprile 2022 17:27

Una curva bellissima, una squadra fantastica, canta insieme a me, forza viola alè

05 dicembre 2021 19:15

Nazione, Hickey fitti contatti Bologna-Fiorentina: a 5 milioni si può chiudere. Occhio al Celtic

07 luglio 2021 09:17

Nazione, Fiorentina su Hickey del Bologna: la sua valutazione è di circa 2,5 milioni 

05 luglio 2021 09:59

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Sett. 19 Sett. 17
Sett. 48 Sett. 27