Stadio, la Fiorentina lavora ai rinnovi di Milenkovic e Lirola. Qualora non firmasserro sarà addio

“La Fiorentina aspetta il sì da Lirola e Milenkovic”, titola stamani il Corriere dello Sport-Stadio, per lo spagnolo si è aperta sui social la campagna #freelirola. I francesi del Marsiglia si sono spinti ad offrire 11 milioni, con un pagamento spalmato nel tempo, ma l’intenzione della Fiorentina sarebbe quella di proseguire col giocatore. L’Atalanta continua a spingere, ma per convincere Commisso serve un’offerta seria e una presa di posizione del calciatore. Per quanto riguarda Milenkovic, il sogno della dirigenza è quello di riuscire a rimettere Nikola al centro della difesa anche in questo nuovo ciclo, sotto la guida di Vincenzo Italiano. Fin qui, ci sono stati diversi sondaggi, ma ancora nessun altro club ha fatto sostanziali passi in avanti verso il giocatore e la Fiorentina. Nel caso in cui restasse, il giocatore dovrebbe rinnovare per forza.

