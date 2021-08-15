Labaro Viola

Lirola è in Francia solo per i due giorni liberi concessi da Italiano

Lirola è in uscita dalla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2021 20:53
Lirola è in Francia solo per i due giorni liberi concessi da Italiano -
Calciomercato
Fiorentina
Lirola
Condividi

Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Secondo la Provence, il terzino spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola, è in attesa dell'accordo e degli ultimi dettagli sul pagamento tra la società viola e Olympique Marsiglia per trasferirsi definitivamente in Francia. Inoltre domani il calciatore tornerà ad allenarsi al centro sportivo Davide Astori. Il giocatore è in  Francia solamente per motivi personali grazie ai due giorni liberi concessi dal tecnico, Vincenzo Italiano, alla squadra viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok