Lirola è in Francia solo per i due giorni liberi concessi da Italiano

Lirola è in uscita dalla Fiorentina.

Secondo la Provence, il terzino spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola, è in attesa dell'accordo e degli ultimi dettagli sul pagamento tra la società viola e Olympique Marsiglia per trasferirsi definitivamente in Francia. Inoltre domani il calciatore tornerà ad allenarsi al centro sportivo Davide Astori. Il giocatore è in Francia solamente per motivi personali grazie ai due giorni liberi concessi dal tecnico, Vincenzo Italiano, alla squadra viola.