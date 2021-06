CorSport, Lirola, niente sconti al Marsiglia torna alla Fiorentina: deciderà Gattuso il suo futuro

Di esterni difensivi e offensivi la Fiorentina ne ha bisogno come il pane, adesso che la squadra è stata affidata a Gattuso. E quindi figurarsi se non serve alla Fiorentina e a Gattuso uno come Lirola che è esterno a tutto campo. Il Marsiglia non ha pagato i 12 milioni fissati a riscatto del cartellino così scaduti i termini del diritto d’opzione concesso al momento del prestito, Lirola è tornato a tutti gli effetti di proprietà del club viola. E poi c’è la variabile Gattuso. Salvo clamorose svolte sarà aggregato nel ritiro di Moena. Con il via libera di Gattuso, Lirola sarà uno degli “acquisti” utili per la fascia, altrimenti verrà ripreso il discorso con il Marsiglia. Ma niente sconti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

