Dalla Francia, Lirola resterà al Marsiglia. La Fiorentina fa uno sconto sui 12 milioni al club francese

Secondo quello che ricorda La Provence, Pol Lirola al termine di questa stagione potrebbe passare in via definitiva dalla Fiorentina all’Olympique Marsiglia. Il presidente del club francese, Pablo Longoria avrebbe convinto il club viola a fare uno sconto sul prezzo d’acquisto del cartellino del giocatore. La cifra che dovrebbe versare il Marsiglia di 12 milioni è ritenuta troppo elevata, ma si potrebbe trovare un accordo per una cifra leggermente inferiore.

