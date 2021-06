Le ultime ore circolate ieri pomeriggio parlano di un interessamento per Pol Lirola che per i trascorsi nelle giovanili della Juventus diventerebbe anche buono per la lista del campionato. Conferme non ne sono arrivate. L’Atalanta ha un buon budget per il mercato. Lo riporta Tuttosport.

