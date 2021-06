Tuttosport, Juventus su Vlahovic se parte Ronaldo: può lasciare la Fiorentina per 50-60 milioni 

Allegri, in caso di separazione da Cristiano Ronaldo lavorerà per incrementare le reti degli attaccanti già in rosa con quelle che porterà il nuovo centravanti: ossia uno tra Vlahovic, Gabriel Jesus e Icardi. Il serbo è l’investimento che più intriga i dirigenti bianconeri per età, potenzialità e margini di miglioramento. Il vero problema è la Fiorentina tutt’altro che aperta alla sua cessione. Il serbo va considerato intoccabile. O sacrificabile soltanto per un’offerta tra i 50 ed i 60 milioni. Lo riporta Tuttosport.

