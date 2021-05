Dalla Francia, il Marsiglia vuole Lirola ma non ha soldi, offre alla Fiorentina Strootman per lo sconto

Secondo quanto riporta la testata francese jeunesfooteux, il Marsiglia vuole assolutamente riscattare il terzino destro della Fiorentina Pol Lirola, in prestito in Francia da gennaio, ma il club francese vuole abbassare il prezzo fissato per il riscatto, vale a dire 13 milioni di euro pattuiti con la Fiorentina, e per fare questo offre alla società viola il cartellino di Kevin Strootman, centrocampista olandese classe 90 che quest’anno per metà stagione ha giocato in prestito al Genoa. Dunque palla alla Fiorentina e al nuovo tecnico Gattuso valutare questa possibilità.

