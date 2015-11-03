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Notizie Strootman Fiorentina

Dalla Francia, il Marsiglia vuole Lirola ma non ha soldi, offre alla Fiorentina Strootman per lo sconto

26 maggio 2021 13:38

Idea Strootman per il centrocampo viola. Su di lui c'è anche il Milan

22 novembre 2019 13:31

Dalla Francia, Strootman è stato offerto alla Fiorentina, ecco la risposta della società viola

12 novembre 2019 18:37

Repubblica, l'ultima idea della Fiorentina è riportare in Italia Kevin Strootman, può arrivare anche in prestito

12 novembre 2019 11:50

VIDEO, Sportiello: "Strootman, De Rossi e Nainggolan? Io preferisco il centrocampo con Badelj, Benassi e Veretout"

03 novembre 2017 10:17

La Roma sorride, accolto il ricorso e tolte le due giornate di squalifica a Strootman

09 dicembre 2016 13:51

Squalificati: A Strootman due giornate per aver simulato, Lulic "rimandato". Tomovic salta il Sassuolo

06 dicembre 2016 17:21

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