Notizie Strootman Fiorentina

Dalla Francia, il Marsiglia vuole Lirola ma non ha soldi, offre alla Fiorentina Strootman per lo sconto
26 maggio 2021 13:38
Idea Strootman per il centrocampo viola. Su di lui c'è anche il Milan
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Dalla Francia, Strootman è stato offerto alla Fiorentina, ecco la risposta della società viola
12 novembre 2019 18:37
Repubblica, l'ultima idea della Fiorentina è riportare in Italia Kevin Strootman, può arrivare anche in prestito
12 novembre 2019 11:50
VIDEO, Sportiello: "Strootman, De Rossi e Nainggolan? Io preferisco il centrocampo con Badelj, Benassi e Veretout"
03 novembre 2017 10:17
La Roma sorride, accolto il ricorso e tolte le due giornate di squalifica a Strootman
09 dicembre 2016 13:51
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