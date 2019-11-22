Idea Strootman per il centrocampo viola. Su di lui c'è anche il Milan
Secondo quanto scrive Repubblica, la Fiorentina sta sondando il terreno anche per Kevin Strootman del Marsiglia. Il centrocampista ex Roma è un calciatore completo, il club francese potrebbe accettare...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 13:31
Secondo quanto scrive Repubblica, la Fiorentina sta sondando il terreno anche per Kevin Strootman del Marsiglia. Il centrocampista ex Roma è un calciatore completo, il club francese potrebbe accettare la sua vendita in prestito con diritto di riscatto ma il suo stipendio è alto. Su di lui c'è anche il Milan.