Repubblica, l'ultima idea della Fiorentina è riportare in Italia Kevin Strootman, può arrivare anche in prestito

Secondo quanto riportato questa mattina da Repubblica, la società viola cercherà di rinforzare il centrocampo così a corto di alternativa all'altezza dei titolari. I nomi che circolano sono sempre que...

Secondo quanto riportato questa mattina da Repubblica, la società viola cercherà di rinforzare il centrocampo così a corto di alternativa all'altezza dei titolari. I nomi che circolano sono sempre quelli di De Paul e Berge, ma servono tanti soldi. Il nome nuovo è quello di Kevin Strootman, ex Roma oggi centrocampista del Marsiglia. Per l’olandese si sono informate anche Milan e Inter, è un’operazione possibile anche in prestito a gennaio. Olandese, classe 1990, titolare della squadra francese e che conosce molto bene la serie A dopo la grande esperienza con la maglia giallorossa.