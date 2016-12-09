La Roma sorride, accolto il ricorso e tolte le due giornate di squalifica a Strootman

Il centrocampista era stato squalificato per due giornate per aver simulato dopo il tocco di Cataldi, potrà giocare contro Milan e Juventus

La Roma ha vinto il ricorso d'urgenza: revocate le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo a Kevin Strootman dopo il derby. Il centrocampista olandese sarà a disposizione dell'allenatore giallorosso, Luciano Spalletti, in vista delle due prossime sfide di campionato contro Milan e Juventus.

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