VIDEO, Sportiello: "Strootman, De Rossi e Nainggolan? Io preferisco il centrocampo con Badelj, Benassi e Veretout"

Il numero uno della Fiorentina Marco Sportiello è stato intervistato dal Messaggero, tra le considerazione del portiere viola anche quelle sul centrocampista romanista "Il miglior centrocampo della se...

Il numero uno della Fiorentina Marco Sportiello è stato intervistato dal Messaggero, tra le considerazione del portiere viola anche quelle sul centrocampista romanista "Il miglior centrocampo della serie A è quello con De Rossi, Strootman e Nainggolan? Può essere ma io preferisco Badelj, Benassi e Veretout"

Ecco il video della frase di Sportiello



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