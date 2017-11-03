VIDEO, Sportiello: "Strootman, De Rossi e Nainggolan? Io preferisco il centrocampo con Badelj, Benassi e Veretout"
Il numero uno della Fiorentina Marco Sportiello è stato intervistato dal Messaggero, tra le considerazione del portiere viola anche quelle sul centrocampista romanista "Il miglior centrocampo della se...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 10:17
Il numero uno della Fiorentina Marco Sportiello è stato intervistato dal Messaggero, tra le considerazione del portiere viola anche quelle sul centrocampista romanista "Il miglior centrocampo della serie A è quello con De Rossi, Strootman e Nainggolan? Può essere ma io preferisco Badelj, Benassi e Veretout"
Ecco il video della frase di Sportiello
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