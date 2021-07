Per Gollini sarà trovata una soluzione nei prossimi giorni. Su di lui nelle scorse settimane c’era l’interesse di Roma e Lazio, si è parlato anche della Fiorentina magari in un’operazione più ampia che potesse coinvolgere Lirola, ma non va esclusa la pista estero. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, KOUAMÉ PER SINGO, LA FIORENTINA CI PROVA: JURIC FA MURO, VUOLE LA SUA CONFERMA