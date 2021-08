CorSport, la Fiorentina segue Kouyate, Nastasic, Zappacosta e Stryger Larsen: obiettivo non essere impreparati

In difesa ci sono alcune dinamiche per così dire fluide e sono quelle che riguardano Milenkovic e Lirola: la scadenza giugno 2022 per il contratto del primo e la “voglia” di Olympique Marsiglia per il secondo, tengono aperte le strade che portato a Kouyate e Nastasic in un caso e a Zappacosta e Stryger Larsen nell’altro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

