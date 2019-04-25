Stendardo: "L'Atalanta sta ottenendo risultati non casuali, merito degli investimenti di Percassi"

Ai microfoni di MC Sport ha parlato l’ex difensore dell’Atalanta Guglielmo Stendardo. Queste le sue parole sulla gara di stasera tra i nerazzurri e la Fiorentina: "L’Atalanta è è una squadra forte, pl...

A cura di Redazione Labaroviola 25 aprile 2019 19:11

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