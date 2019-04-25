Labaro Viola

Stendardo: "L'Atalanta sta ottenendo risultati non casuali, merito degli investimenti di Percassi"

Ai microfoni di MC Sport ha parlato l’ex difensore dell’Atalanta Guglielmo Stendardo. Queste le sue parole sulla gara di stasera tra i nerazzurri e la Fiorentina: "L’Atalanta è è una squadra forte, pl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 19:11
Stendardo: "L'Atalanta sta ottenendo risultati non casuali, merito degli investimenti di Percassi" -
News
Coppa Italia
Atalanta Fiorentina
Condividi

Ai microfoni di MC Sport ha parlato l’ex difensore dell’Atalanta Guglielmo Stendardo. Queste le sue parole sulla gara di stasera tra i nerazzurri e la Fiorentina: "L’Atalanta è è una squadra forte, plasmata benissimo da Gasperini. I risultati che stanno ottenendo non sono casuali, merito degli investimenti di Percassi. L’Atalanta non gioca per il pareggio, gioca in attacco, ma la Fiorentina in contropiede può fare male. Sarà una partita difficile per entrambe".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok