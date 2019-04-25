Stendardo: "L'Atalanta sta ottenendo risultati non casuali, merito degli investimenti di Percassi"
Ai microfoni di MC Sport ha parlato l’ex difensore dell’Atalanta Guglielmo Stendardo. Queste le sue parole sulla gara di stasera tra i nerazzurri e la Fiorentina: "L’Atalanta è è una squadra forte, pl...
A cura di Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 19:11
Ai microfoni di MC Sport ha parlato l’ex difensore dell’Atalanta Guglielmo Stendardo. Queste le sue parole sulla gara di stasera tra i nerazzurri e la Fiorentina: "L’Atalanta è è una squadra forte, plasmata benissimo da Gasperini. I risultati che stanno ottenendo non sono casuali, merito degli investimenti di Percassi. L’Atalanta non gioca per il pareggio, gioca in attacco, ma la Fiorentina in contropiede può fare male. Sarà una partita difficile per entrambe".