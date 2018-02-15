Atalanta-Fiorentina sarà diretta da Maresca, Carbone e Mondin gli assistenti
Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 25° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina farà visita all'Atalanta. La partita fra la squadra di Stefano...
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 12:49
Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 25° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina farà visita all'Atalanta. La partita fra la squadra di Stefano Pioli e quella di Giampiero Gasperini sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Carbone e Mondin mentre il IV uomo sarà Ghersini. Il Var sarà invece affidato a Massa ed a Valeriani.