Atalanta-Fiorentina sarà diretta da Maresca, Carbone e Mondin gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 25° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina farà visita all'Atalanta. La partita fra la squadra di Stefano...

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 25° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina farà visita all'Atalanta. La partita fra la squadra di Stefano Pioli e quella di Giampiero Gasperini sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Carbone e Mondin mentre il IV uomo sarà Ghersini. Il Var sarà invece affidato a Massa ed a Valeriani.