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Atalanta-Fiorentina sarà diretta da Maresca, Carbone e Mondin gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 25° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina farà visita all'Atalanta. La partita fra la squadra di Stefano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 12:49
Atalanta-Fiorentina sarà diretta da Maresca, Carbone e Mondin gli assistenti -
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Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 25° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina farà visita all'Atalanta. La partita fra la squadra di Stefano Pioli e quella di Giampiero Gasperini sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Carbone e Mondin mentre il IV uomo sarà Ghersini. Il Var sarà invece affidato a Massa ed a Valeriani.

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