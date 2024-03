Se la Fiorentina va in finale di Conference il match con l’Atalanta può essere recuperato a fine campionato

La sfida tra Atalanta e Fiorentina, valida per la 29esima giornata di Serie A, è stata ufficialmente rinviata, dopo il malore accusato da Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, le cui condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. In attesa delle dovute comunicazioni, possiamo analizzare quali possano essere le possibili date per recuperare la partita odierna. Il recupero di Atalanta-Fiorentina deve fare i conti con la sosta per le Nazionali, che parte il 18 e termina il 29 marzo, dopo quasi due settimane. In questo periodo, anche a causa dei giocatori impegnati con le rispettive rappresentative, Atalanta-Fiorentina non può essere recuperata. Dopo la sosta, questi gli impegni infrasettimanali previsti, per entrambe le squadre:

mercoledì 3 aprile Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia (semifinale d’andata)

giovedì 11 aprile Liverpool-Atalanta e Plzen-Fiorentina (quarti di finale d’andata di EL e UCL)

giovedì 18 aprile Atalanta-Liverpool e Fiorentina-Plzen (quarti di finale di ritorno di EL e UCL)

mercoledì 24 aprile Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia (semifinale di ritorno)

giovedì 2 maggio – Eventuali semifinali d’andata di EL e UCL: se una delle due squadre supera il turno, la data è indisponibile per il recupero

giovedì 9 maggio – Eventuali semifinali di ritorno di EL e UCL: se una delle due squadre supera il turno, la data è indisponibile per il recupero

mercoledì 15 maggio – Finale di Coppa Italia (una tra Atalanta e Fiorentina sarà sicuramente impegnata)

mercoledì 22 maggio – Eventuale finale di Europa League per l’Atalanta

mercoledì 29 maggio – Eventuale finale di Conference per la Fiorentina

Difficile, dunque, che si possano trovare slot liberi per il recupero prima del 22 maggio, a meno che entrambe le squadre non vengano eliminate nel prossimo turno delle Coppe Europee. Se l’Atalanta dovesse approdare in finale di Europa League, il match sarebbe recuperato addirittura a campionato finito: l’ultima giornata di Serie A è prevista infatti per il weekend del 26 maggio e, prima di quella data, non ci sarebbero date disponibili. Scrive Calciomercato.com

