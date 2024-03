Dal San Raffaele, arrivati i figli di Barone. C’è Pradè con Nigro. Commisso non è atteso in Italia

Joe Barone è terapia intensiva in questo momento all’ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni restano critiche ma stabili. Ieri è stato fatto un intervento al cuore dopo il grave malore dove sono state liberate le coronarie. Questa mattina sono arrivati anche i figli del direttore generale della Fiorentina, la moglie è invece arrivata da Firenze nella serata di ieri. Al fianco del dirigente viola, in queste ore di lotta tra la vita e la morte c’è il responsabile della comunicazione, Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè, il dottore del club Pengue e il costruttore Nigro. Ieri sono stati in ospedale fino alle 20 anche Burdisso, Italiano e una delegazione della squadra (Biraghi, Milenkovic, Terracciano, Belotti, Mandragora). Non è previsto l’arrivo in Italia di Rocco Commisso, il patron della Fiorentina resta negli Stati Uniti. Questo il video con le ultime dal San Raffaele.

LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO ACCADUTO IERI