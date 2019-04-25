Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni del match
Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Coppa Italia della partita di stasera allo stadio Atleti Azzurri tra l'Atalanta e la Fiorentina:Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masie...
A cura di Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 13:09
Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Coppa Italia della partita di stasera allo stadio Atleti Azzurri tra l'Atalanta e la Fiorentina:
Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.
Allenatore: Gasperini.
Ballottaggio: nessuno.
Fiorentina (4-4-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Mirallas, Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel.
Allenatore: Montella.
Ballottaggio: Dabo-Benassi, Gerson-Mirallas.