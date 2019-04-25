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Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni del match

Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Coppa Italia della partita di stasera allo stadio Atleti Azzurri tra l'Atalanta e la Fiorentina:Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 13:09
Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni del match - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Coppa Italia della partita di stasera allo stadio Atleti Azzurri tra l'Atalanta e la Fiorentina:

Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Allenatore: Gasperini.

Ballottaggio: nessuno.

Fiorentina (4-4-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Mirallas, Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel.

Allenatore: Montella.

Ballottaggio: Dabo-Benassi, Gerson-Mirallas.

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