Tudor: “Atalanta-Fiorentina il 2 giugno non è normale, compromette la regolarità del campionato”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, soffermandosi sulla data del recupero di Atalanta-Fiorentina, che si giocherà il 2 giugno. Le parole del tecnico biancoceleste:

“Il recupero di Atalanta-Fiorentina? Ne abbiamo già parlato, sicuramente non è una cosa normale. Dobbiamo aspettare una settimana per capire quello che succederà. Non si tratta di avvantaggiare qualcuno, ma di regolarità del campionato. Non è bello per nessuno e penso che bisogna migliorare su questo”.

