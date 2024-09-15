Palladino: "Molto contento della fase difensiva. Abbiamo concesso poco all'Atalanta"

Ho fatto i complimenti per il sacrificio, c'è rammarico ma sarà una partita che ci farà crescere

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Atalanta-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Mancato qualcosa a livello mentale? Direi che non c'entra niente perchè per 44 minuti abbiamo fatto una grandissima prestazione mettendo in difficoltà l'Atalanta ed abbiamo rischiato di andare sul 3-1. Poi in un minuto abbiamo preso gol su un'ingenuità e su un'azione dell'Atalanta. Io sono contentissimo della prestazione dei miei ragazzi perchè ho preso tanti spunti ed è stata la migliore prestazione da quando sono qui.

La cattiveria? Il primo gol di Retegui arriva da un calcio d'angolo nostro ed è stato un errore nostro in marcatura e di lettura. Il secondo è un piazzato in cui è arrivato da dietri con grande forza fisica, come tutta l'Atalanta è una squadra molto fisica. Sono molto contento della fase difensiva di oggi, abbiamo difeso bene da squadra; abbiamo concesso poco ad una squadra come l'Atalanta. Ci vuole un po' di tempo ma mi è piaciuto tutto da parte della squadra, c'è da migliorare gli errori individuali ed è compito mio e dello staff. Quando arriva un giocatore nuovo ci vuole un po' di tempo ed adattamento. Quando è entrato Pongracic ha fatto bene, e vedo crescita da parte di tutti. Oggi l'Atalanta aveva tutti i titolari in campo, ovvio che c'è sempre da migliorare."

IL SOLITO KEAN NON BASTA, LA FIORENTINA ESCE SCONFITTA DAL GEWISS DI BERGAMO

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