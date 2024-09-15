Kean ancora in gol ma non basta! L'Atalanta ribalta la Fiorentina al Gewiss. Difesa troppo debole

Prima sconfitta stagionale per la Fiorentina

Si parte! Nei primi minuti di gioco partita tranquilla, squadre che si studiano a vicenda. All'8' il primo squillo è della Fiorentina con Mandragora che prova la conclusione al volo dalla distanza, in tuffo respinge Carnesecchi. Al 15' è la Fiorentina a trovare il vantaggio da corner, ribattuta di Martinez Quarta che sorprende Carnesecchi. Al 16' Bove fa fallo su Ederson, Sacchi estrae il cartellino giallo. Al 21' l'Atalanta pareggia i conti! Assist di Lookman perfetto per Retegui che scavalca Ranieri e firma l'1-1. Al 27' Hien ammonito per fallo su Colpani. Ma al 32' la Fiorentina torna nuovamente avanti, Kean segna su assist di Gosens. Al 44' Mandragora viene ammonito. Al 45' De Ketelaere acciuffa il 2-2 per l'Atalanta. Ma è al 46' che Lookman fa esplodere il Gewiss Stadium! Ottima azione personale del nigeriano che la ribalta su assist di De Ketelaere.

Al 46' fuori Hien, al suo posto Brescianini. Al 48' Bellanova fa tutto da solo, De Gea si salva, pallone che termina di poco a lato. Al 49' ancora squillo della Dea con Lookman, palla a lato. Al 50' Kean prova il tiro a giro, palla che finisce a lato. Al 62' doppio cambio Fiorentina, dentro Ikoné e Richardson, fuori Mandragora e Colpani. Al 67' Richardson si prende il giallo per fallo su Brescianini. Al 70' Pasalic in, Retegui out. Zappacosta entra per Ruggeri. Al 74' dentro Sottil e Adli, fuori Cataldi e Bove. Al 75' salva De Gea su De Ketelaere! La Fiorentina resta in partita. All'81' dentro Pongracic per Ranieri. All'82' Zappacosta si prende il giallo. All'86' brivido per l'Atalanta, Carnesecchi si salva.