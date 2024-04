Gritti (Vice Gasperini): “Fiducioso di ribaltarla, i tifosi ci trascineranno. L’andata è stata sottotono”

Tullio Gritti, vice di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, ha parlato ai microfoni ufficiali del club orobico alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani sera a Bergamo (si riparte dall’1-0 dell’andata in favore della squadra di Italiano): “Questa è l’ennesima partita importante del nostro campionato, a differenza delle altre è decisiva, una delle due passerà il turno. Una partita difficile, ma i ragazzi sono prontissimi e vogliono raggiungere uno dei traguardi stagionali”, ha sottolineato il vice di Gasperini, che domani non sarà in panchina perché squalificato.

Cosa dovrà fare l’Atalanta domani?

“Qualcosa in più dell’andata, è stata una gara un po’ sottotono da parte nostra. Domani giocheremo nel nostro stadio, i tifosi hanno dimostrato di saper trascinare la squadra. Sono molto fiducioso sul poter ribaltare la situazione. I ragazzi si stanno avvicinando come al solito, credo che abbiano già dimostrato di saper andare oltre le tensioni del momento, possono fare prestazioni importanti. Insomma, sapranno farsi trovare pronti”.

“La Fiorentina ormai la conosciamo, hanno giocatori di valore e con qualità individuali a cui dovremo stare attenti. Penso che verrà fuori una bellissima partita. La sfida col Liverpool ci ha dato ulteriore consapevolezza di poter competere su tutti i campi. Non fa altro che aumentare l’autostima. Posso mettere la mano sul fuoco per i ragazzi, mai in difficoltà sotto questo aspetto”, ha concluso Gritti.

L’ATALANTA DOVRA’ FARE I CONTI CON L’INFERMERIA IN VISTA DELLA FIORENTINA