Striscione davanti la Curva Nord del Perugia, sugli scontri al Varlungo: "Basta abusi.."(FOTO)

Gli scontri sul Varlungo a Firenze, dove sono stati coinvolti i tifosi dell'Atalanta e la polizia che li stava scortando verso l'autostrada, mercoledì notte dopo la gara d'andata di Coppa Italia, al m...

A cura di Redazione Labaroviola 05 marzo 2019 21:11

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