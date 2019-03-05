Striscione davanti la Curva Nord del Perugia, sugli scontri al Varlungo: "Basta abusi.."(FOTO)
Gli scontri sul Varlungo a Firenze, dove sono stati coinvolti i tifosi dell'Atalanta e la polizia che li stava scortando verso l'autostrada, mercoledì notte dopo la gara d'andata di Coppa Italia, al m...
Gli scontri sul Varlungo a Firenze, dove sono stati coinvolti i tifosi dell'Atalanta e la polizia che li stava scortando verso l'autostrada, mercoledì notte dopo la gara d'andata di Coppa Italia, al momento non sono ancora chiari viste le ricostruzioni contrastanti delle due fazioni. Nell'attesa che le indagini della magistratura facciano il loro corso, anche le altre curve italiane chiedono verità sui fatti. Ecco lo striscione apparso ai cancelli dello stadio Renato Curi di Perugia questa mattina, a firma della Curva Nord, pubblicato da Grifotube
( che ringraziamo per la foto).
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