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Gasperini: "Fiorentina ha fatto un mercato importante. Felice per Gosens, è in una squadra competitiva"

Le parole di Gasperini alla vigilia di Atalanta-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2024 15:55
Gasperini: "Fiorentina ha fatto un mercato importante. Felice per Gosens, è in una squadra competitiva" -
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L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico della Dea, riportate da TMW:

"Sarà una partita equilibrata e difficile. Lo scorso anno abbiamo vinto bene in semifinale di Coppa Italia, loro hanno fatto bene in campionato. È un riferimento principalmente per l'Europa, la Fiorentina ha fatto un mercato molto importante, hanno aggiunto Kean, Colpani e Gudmundsson, ha una società sicuramente ambiziosa, anche noi nei loro confronti siamo un riferimento. Sarà già un bel confronto.

Raffaele è un allenatore forte, ha già fatto bene col Monza, ha fatto due stagioni molto importanti. Arriva con tanti giocatori nuovi, sono convinto che ha l'intelligenza e la capacità di poter migliorare il livello della Fiorentina. Gosens? Sono contento per lui, voleva rientrare in Italia, c'era stata qualche parola con l'Atalanta, poi si è accasato a Firenze, è partito facendo un bellissimo gol. Sono molto felice per lui, avrà la possibilità di giocare in una squadra competitiva e in un ambiente che ha voglia di crescere".

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