Gasperini: “Sesta partita in 18 giorni. Ora vogliamo chiudere bene con la Fiorentina, partita importante”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Sporting Lisbona. Le sue dichiarazioni in merito al prossimo impegno di campionato, dove la Dea incontrerà la Fiorentina:

“È una grande gioia per la squadra e per tutta Bergamo aver raggiunto di nuovo i quarti. Essere arrivati ai quarti di Europa League è un grande merito e siamo davvero contenti di questo. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel finale c’era un po’ di stanchezza e ci servirà sicuramente per il futuro, non dovevamo concedere spazi alle spalle perché non avevamo più la freschezza del primo tempo però è un qualcosa che potremo rimediare, i giocatori sono stati straordinari perché per noi questa è veramente la sesta partita in 18 giorni con quattro trasferte tra Milan, Inter, Juventus e Lisbona, poi anche il Bologna in casa e ora di nuovo loro, son tutte squadre di valore quindi da parte mia il merito della squadra è ancora più amplificato. Ora vogliamo chiudere bene con la Fiorentina, partita molto importante speriamo di chiudere questa striscia in modo positivo”.

