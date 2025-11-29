I precedenti di Atalanta-Fiorentina: 19 le vittorie viola in 72 incontri, l’anno scorso vinse la Dea 3-2

La Fiorentina di Vanoli si appresta a giocare domani a Bergamo su un campo che molto spesso si è rivelato difficile da espugnare

La Fiorentina andrà in scena domenica a Bergamo per sfidare l’Atalanta dell’ex tecnico viola Palladino, e, come di consueto, il Museo Fiorentina ha riportato i dati dell’incontro, che si è svolto 72 volte, con un bilancio di 19 vittorie della Fiorentina, 27 pareggi, e 26 sconfitte, a fronte di 82 reti segnate e 90 subite.

In Serie A, le partite sono state 62 con 16 vittorie gigliate, 23 pareggi e 23 successi della Dea, mentre 69 sono stati i gol segnati e 76 quelli subiti. In Serie B, invece, 4 le sfide in totale, una vittoria viola e tre pareggi.

In Coppa Italia, ci sono stati 6 Atalanta-Fiorentina, con due vittorie, un pareggio e tre successi orobici, 10 reti fatte e 12 subite.