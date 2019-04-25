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(VIDEO): l’Atalanta in coppa Italia ricorda molte battaglie. Ricordate Amoruso-Batistuta?

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che, con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida odierna tra Atalanta e Fiorentina valevole per la semif...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 18:30
(VIDEO): l’Atalanta in coppa Italia ricorda molte battaglie. Ricordate Amoruso-Batistuta? -
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che, con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida odierna tra Atalanta e Fiorentina valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

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