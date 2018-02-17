Un altra sconfitta e la Fiorentina esplode definitivamente. I numeri sono pietosi...
I numeri parlano chiaro: appena tre vittorie nelle ultime dieci giornate di campionato, una soltanto da inizio anno a fronte di tre ko nelle ultime quattro gare, ben 9 punti in meno rispetto a un anno...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 09:06
I numeri parlano chiaro: appena tre vittorie nelle ultime dieci giornate di campionato, una soltanto da inizio anno a fronte di tre ko nelle ultime quattro gare, ben 9 punti in meno rispetto a un anno fa. In caso di sconfitta contro l’Atalanta, per la Fiorentina la crisi esploderà definitivamente. Un rendimento conseguenza di una difesa che sta subendo troppo e di un attacco che segna poco. A Bergamo Pioli con l’obbligo di tornare a far punti per evitare la crisi. Lo scrive Tuttosport.