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Un altra sconfitta e la Fiorentina esplode definitivamente. I numeri sono pietosi...

I numeri parlano chiaro: appena tre vittorie nelle ultime dieci giornate di campionato, una soltanto da inizio anno a fronte di tre ko nelle ultime quattro gare, ben 9 punti in meno rispetto a un anno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 09:06
Un altra sconfitta e la Fiorentina esplode definitivamente. I numeri sono pietosi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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I numeri parlano chiaro: appena tre vittorie nelle ultime dieci giornate di campionato, una soltanto da inizio anno a fronte di tre ko nelle ultime quattro gare, ben 9 punti in meno rispetto a un anno fa. In caso di sconfitta contro l’Atalanta, per la Fiorentina la crisi esploderà definitivamente. Un rendimento conseguenza di una difesa che sta subendo troppo e di un attacco che segna poco. A Bergamo Pioli con l’obbligo di tornare a far punti per evitare la crisi. Lo scrive Tuttosport.

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