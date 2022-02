E’ l’occasione giusta per battere l’Atalanta ma occhio all’orgoglio della Dea e di Gasperini

E ci siamo, siamo arrivati alla vigilia di un match molto importante come quello di domani in Coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta alle ore 18.00.

In città e sui social non si fa altro che parlare di “gara decisiva ai fini della stagione” oppure “questa gara è l’unica ancora di salvezza per una stagione cosi cosi”.

Riflettendoci non è assolutamente cosi.

Anche perché aldilà della difficoltà nel battere la formazione di Gasperini, avresti probabilmente da scontrarti contro la Juve, che deve battere il Sassuolo e passare il turno.

Prima di entrare nel particolare degli interpreti, chi giocherà e come, sarà curioso vedere come la Fiorentina reagirà dopo la pesante sconfitta interna subita ad opera della Lazio di Mister Sarri. In passato i viola ci hanno abituati a grandi reazioni, vedi Napoli post Torino e quindi staremo a vedere come Italiano e compagni reagiranno.

Basta aver giocato qualche anno a calcio per capire che nei momenti di difficoltà c’è la necessità di affidarsi all’esperienza. E questa squadra qualcosa a livello di esperienza c’è l’ha.

E allora spazio a Pietro Terracciano (Dragowski è squalificato). Sulle fasce capitan Biraghi e Odriozola con Milenkovic e il primo dubbio di formazione: Quarta oppure Igor? Sicuramente non Nastasic.

A centrocampo Jack Bonaventura è certo del suo impiego e lo stesso ex del match è chiamato ad una reazione dopo alcune gare in ombra. Lucas Torreira, che lunedì non ci sarà a La Spezia, giocherà quasi sicuramente e accanto a lui molto probabile l’impiego di Gaetano Castrovilli, in attesa di una sua pronta reazione ad una stagione sottotono.

Potrebbe esserci l’esordio in Coppa Italia per l’ex Lille Ikonè che potrebbe far rifiatare un deludente fin qui Callejon.

Nico Gonzalez anche lui potrebbe rifiatare viste le non brillanti prestazioni fornite fin qui ma occhio alla sorprese perché Italiano potrebbe anche schierarlo come falso nueve…difficile certo ma non impossibile.

E poi Cabral o Piatek ? Probabile la staffetta tra i due con il polacco leggermente favorito rispetto al classe 98 brasiliano.

In casa Atalanta non se la passano benissimo. Vuoi per la pesante sconfitta interna contro il Cagliari vuoi per L’infortunio di Zapata che lascerà sicuramente qualche strascico tanto da far pensare a Gasperini di tornare al classico 3-4-1-2 ma occhio anche all’opzione difesa a 4.

In campionato i bergamaschi hanno totalizzato 13 punti sui 43 fatti finora. Il famoso fortino del Gewiss Stadium quest’anno non c’è quasi mai stato.

La Viola fa più goal di loro ma subisce anche più goal, ma soprattutto la creazione delle occasioni da rete è infinitamente meno rispetto ai bergamaschi.

Uno dei punti di forza de bergamaschi sono senz’altro i passaggi filtranti che spesso vanno a buon fine e in questo la Fiorentina è leggermente inferiore.

Inoltre teniamo molto più palla noi di loro e se questo viene tramutato in azioni d’attacco potrebbe essere proprio questo il segreto per batterli

Aldilà di essere una squadra molto più forte di noi, l’altro punto a loro favore è il fatto che si trovano a meraviglia e nonostante le tante assenze restano comunque superiori a noi, singolarmente e nel gioco espresso.

Servirà quindi, l’avrete capito, una prestazione che sfiorerà la perfezione.

