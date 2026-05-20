Leonardo Andreini

Gazzetta: “Commisso è ambizioso, chiesto uno scatto in avanti a Palladino, deve trovare soluzioni in fretta”
18 febbraio 2025 09:12
Milenkovic e un futuro clamorosamente incerto. Questa situazione andava risolta prima
27 luglio 2022 15:35
Velocità, qualità e progettualità. Cosi la Fiorentina sta stupendo anche i più critici
11 luglio 2022 16:44
E' l'occasione giusta per battere l'Atalanta ma occhio all'orgoglio della Dea e di Gasperini
09 febbraio 2022 14:45
Una Fiorentina double face che mostra tutta la sua fragilità. Il ritiro inutile a questo punto della stagione
18 aprile 2021 09:18
Fiorentina, Dragowski monumentale salva la Fiorentina da una debacle stile Napoli
06 febbraio 2021 08:35
Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti
01 febbraio 2021 08:35
Malcuit, e quell'ennesimo equivoco tattico che ci penalizza
26 gennaio 2021 21:05
Fiorentina, serve l'orgoglio più che il bel gioco
23 gennaio 2021 09:58
Archivio