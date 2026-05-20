Labaro Viola

Leonardo Andreini

Leonardo Andreini

Gazzetta: “Commisso è ambizioso, chiesto uno scatto in avanti a Palladino, deve trovare soluzioni in fretta”

18 febbraio 2025 09:12

Milenkovic e un futuro clamorosamente incerto. Questa situazione andava risolta prima

27 luglio 2022 15:35

Velocità, qualità e progettualità. Cosi la Fiorentina sta stupendo anche i più critici

11 luglio 2022 16:44

E' l'occasione giusta per battere l'Atalanta ma occhio all'orgoglio della Dea e di Gasperini

09 febbraio 2022 14:45

Una Fiorentina double face che mostra tutta la sua fragilità. Il ritiro inutile a questo punto della stagione

18 aprile 2021 09:18

Fiorentina, Dragowski monumentale salva la Fiorentina da una debacle stile Napoli

06 febbraio 2021 08:35

Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti

01 febbraio 2021 08:35

Malcuit, e quell'ennesimo equivoco tattico che ci penalizza

26 gennaio 2021 21:05

Fiorentina, serve l'orgoglio più che il bel gioco

23 gennaio 2021 09:58

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