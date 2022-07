Milenkovic e un futuro clamorosamente incerto. Questa situazione andava risolta prima

Passano le ore, le settimane addirittura i mesi, ma del futuro di Milenkovic per il momento nessuno sa niente.

La sensazione è che lo stesso giocatore non sappia realmente cosa il suo futuro gli riserverà. Una cosa è certa questa vicenda andava chiusa prima.

Lo scorso anno nelle segrete stanze di Viale Fanti cosa si siano detti Milenkovic e la società Viola non si sa e quindi si va di supposizioni. “Resta per portarci in Europa e il prossimo anno vai dove vuoi” oppure “Rinnova per un anno e poi vediamo se la tua ambizione si sposa con quella nostra”. Potrebbero essere state fatte queste richieste al serbo ma non aver chiuso prima questa vicenda porta con se inevitabilmente degli strascichi negativi.

Il primo problema è prettamente tecnico. Il serbo è statistiche alla mano nella top 10 dei difensori centrali della stagione scorsa. Dietro, per intendersi, a giocatori del calibro di Bremer, Bastoni e Koulibaly. Non per nulla lo cercano top club come Inter e Juve.

Il secondo problema è la tempistica. Parliamoci chiaro, sostituire Milenkovic oggi, ieri o un mese fa, sarebbe stato a prescindere difficile ma, dopo un buon ritiro in Val di Fassa, dove il serbo è sempre stato presente, al 27 Luglio trovarvi un sostituito diventa impresa ardua. E qui la speranza e la preghiera vero la società Viola è quella di non ripetere i clamorosi errori commessi con Chiesa , venduto al photofinish o con Vlahovic ceduto anch’esso a Gennaio senza porvi rimedi adeguati.

Il terzo problema, che è più importante dei precedenti punti, sono le parole pesanti di Mister Italiano nei confronti di Milenkovic. Cito testualmente “ riuscire a cambiare il pensiero calcistico e il suo approccio alle partite come ha fatto lui non è semplice, questo dimostra grande professionalità e disponibilità del giocatore”. Parole come detto nette che non lasciano spazio ad interpretazioni. Italiano vuole, come tutti noi che Nikola rimanga alla Fiorentina.

Le domande, tornando in chiave calciomercato, nasce spontanea. Ma possibile che tutti i nostri top player si debbano cedere a squadre del nostro campionato? Perché tanti club, non tutti, cedono i loro giocatori all’estero e noi dobbiamo andare a rinforzare le nostre rivali?

Domande alle quali, so già, nessuno risponderà…ma almeno io ci ho provato!

