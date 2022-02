Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato anche della sua esultanza per l’idolo McGregor, artista e marziale, rivelando un curioso retroscena: “Tramite un mio amico che si allena con lui Mcgregor mi ha fatto recapitare un messaggio dopo la sua mia esultanza in suo onore. Mi ha detto che è contento di avere tanti fan in giro per il mondo, sarebbe un sogno vederlo al Franchi” racconta Biraghi.