Biraghi si gode l’affetto: “Le cose belle nascono dopo scaramucce, io sembro antipatico all’inizio”

Cristiano Biraghi ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le parole del capitano della squadra viola: “Il termine tiro a giro è nato prima del Genoa, sono contento dell’affetto dei tifosi, le cose belle nascono sempre dopo qualche scaramuccia, al primo impatto posso sembra antipatico e distante, anche fuori dal campo la prima impressione che faccio non è mai positiva ma io non cambio per niente e per nessuno. Me lo ha detto anche mia moglie che è totalmente il mio opposto.

Già a Moena si respirava un’aria differente da quella della stagione precedente. Non era scontato ripartire subito dai primi giorni con entusiasmo, dobbiamo continuare a dimostrare a migliorarsi.

Molto bello veder crescere il Viola Park, è un regalo che il nostro presidente ci sta regalando, questa cosa è importante non solo per la prima squadra, dove è fondamentale avere un proprio centro di allenamento con hotel e camere, ma è di grande valore per tutta la città

Con Italiano abbiamo un bellissimo rapporto, uno dei suoi più grandi pregi è la sincerità. Lui è molto sincero sia con me che con la squadra, a me queste cose piacciono molto. Con il suo arrivo ci ha dato molto. Con lui io ho un compito anche nella costruzione, mi fa venire in mezzo al campo, questo è molto bello. Il mister responsabilizza chiunque scende in campo. Divertimento ed entusiasmo fanno parte di noi e ci fanno bene

I nuovi acquisti si sono già ambientati ma servirà tempo per la lingua e per capire le richieste dell’allenatore. Ma il loro ambientamento è questione di giorni perchè il gruppo è sano e questa è una grande società. Ci siamo messi subito a loro disposizione per tutto, adesso stanno cercando casa, io sto benissimo in centro.

Sono arrivato cinque anni fa a Firenze, mia figlia aveva 1 anno e subito ci siamo trovati benissimo qui, è una città in cui si vive molto bene. Quando esco in centro rimango sempre impressionato anche se le vedo sempre, Ponte Vecchio, il duomo, Palazzo strozzi, sono cose che non ti stanchi mai di rivedere.

Esultanza McGregor? Lui mi ha risposto tramite un amico che si allena con lui. I poster da piccolo? Avevo quello di Ronaldo il fenomeno, quando giocavo nel settore giovanile dell’Inter avevo come modello Maicon e poi ho conosciuto Materazzi che è un grande uomo. Non amo farmi le foto con mia moglie, quando gliele concedo faccio sempre facce strane. Mia figlia adesso inizia a riconoscermi in televisione quando gioco, questo è bello. Mio nonno è tifosi milanista quindi capisce poco di calcio (ride ndr)

Voglio ringraziare i tifosi viola per il sostegno che ci danno ogni giorno, speriamo di poter regalare sempre più soddisfazioni”

BUCCHIONI CRITICA CASTROVILLI