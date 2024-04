Sempre il solito Gasperini: “La squalifica con la Fiorentina? Ora Di Bello fa la Serie B. Giustizia fatta”

Attacco senza giri di parole da parte dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, nei confronti dell’arbitro Marco Di Bello che nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan aveva espulso proprio il tecnico dei bergamaschi che, di conseguenza, non ha potuto sedere in panchina nel doppio confronto contro la Fiorentina in semifinale. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi è dispiaciuto perché le semifinale di Coppa Italia non le vivi ogni anno, mi è dispiaciuto perché è avvenuto dopo un richiamo al Var e un doppio trauma cranico. Dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell’arbitro ora arbitra spesso in Serie B, almeno un po’ di giustizia c’è stata”.

