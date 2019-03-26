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Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina si giocherà il 25 Aprile alle 20,45. L'altra semifinale..

La Lega Serie A ufficializzato poco fa date ed orari dei ritorni delle semifinali di Coppa Italia 2019.Ecco il programma nel dettaglio:- Mercoledì 24 aprile 2019 MILAN – LAZIO ore 20.45, Rai Uno- Giov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2019 22:16
Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina si giocherà il 25 Aprile alle 20,45. L'altra semifinale.. -
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La Lega Serie A ufficializzato poco fa date ed orari dei ritorni delle semifinali di Coppa Italia 2019.

Ecco il programma nel dettaglio:

- Mercoledì 24 aprile 2019 MILAN – LAZIO ore 20.45, Rai Uno

- Giovedì 25 aprile 2019 ATALANTA – FIORENTINA ore 20.45, Rai Uno

 

Fonte: Legaseriea.it

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