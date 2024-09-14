Gasperini può sorridere: Zaniolo è convocato per la Fiorentina. Recuperati anche Kolasinac e Djimsiti
Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per la partita in programma domani alle 15 contro la Fiorentina.Tornano a disposizione Djimsiti e Kolasinac, riducendo...
Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per la partita in programma domani alle 15 contro la Fiorentina.
Tornano a disposizione Djimsiti e Kolasinac, riducendo l'emergenza difensiva che ha dovuto affrontare Gasperini in questo avvio di stagione. Torna fra i convocati anche Nicolò Zaniolo.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patrício.
Difensori: Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Ruggeri, Zappacosta, Comi, Palestra.
Centrocampisti: Brescianini, Cuadrado, de Roon, Éderson, Pašalić, Samardžić, Sulemana
Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Zaniolo. Lo riporta TMW.
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