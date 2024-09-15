Quarta: "Anche lo scorso anno giocavamo uomo su uomo in difesa. Serve tempo e pazienza"

Martinez Quarta ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Atalanta-Fiorentina. Le parole del difensore argentino

Lucas Martinez Quarta è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Atalanta-Fiorentina, match valido per la 4° giornata di Serie A. Le parole del difensore viola:

"Siamo dispiaciuti per i gol presi, stavamo facendo una partita bella contro una squadra squadra, ci siamo ritrovati in vantaggio, siamo in un processo di ricostruzione, non è un problema di difesa a tre o difesa a quattro. Ormai son due mesi che stiamo lavorando con il mister, vogliamo vincere e vogliamo dare gioie, stiamo lavorando tanto, dobbiamo essere positivi e lavorare tanto. Dobbiamo ripartire dai primi 40 minuti dove non abbiamo concesso tanto. Anche lo scorso anno andavamo sui riferimenti e giocavamo uomo su uomo con i riferimenti. Ci vorrà tempo e pazienza, vogliamo crescere.

Sono andati via tanti giocatori con cui abbiamo raggiunto le finali, ci siamo dati un obiettivo, vogliamo vincere ogni partita, magari nella finali degli scorsi anni, arrivare li e vincere".

Gasperini: “La Fiorentina ha cambiato tanto come noi. Abbiamo avuto la forza di aggiustare la partita”

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