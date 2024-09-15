Gasperini: "La Fiorentina ha cambiato tanto come noi. Abbiamo avuto la forza di aggiustare la partita"

Siamo andati sotto 2 volte ma abbiamo sempre avuto la forza di poter aggiustare la partita e nel secondo tempo abbiamo avuto altre occasioni

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Atalanta-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Arrivavamo da due sconfitte diverse, quella con l'Inter di sofferenza e quella con il Torino dove invece avevamo creato tanto. Oggi era una partita difficile contro una Fiorentina che ha cambiato molto come noi, quindi ci sono dei meccanismi che non sempre sono efficaci come nel caso dei nostri gol subiti.

Chiaro che molti dei nuovi sono arrivati da pochissimo e c'è stata le nazionali di mezzo. Io in questo momento mi affido a quelli che c'erano già perchè abbiamo bisogno di trovare solidità e meccanismi, quelli davanti stanno facendo bene mentre dietro continuiamo a prendere gol sui calci piazzati.

Sul primo gol l'unico che rimane in marcatura è Retegui mentre tutti i difensori se ne vanno via. Sul secondo gol Ruggeri fa una brutta diagonale lasciando solo Kean ma per questi errori possiamo rimediare velocemente."

LA FIORENTINA CADE A BERGAMO: LE PAGELLE DEL MATCH

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