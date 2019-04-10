Ilicic: "Mi piaceva essere allenato da Montella. Il 3-3 coi viola non è un vantaggio.."

"Vincenzo Montella mi piace, a Firenze mi fece divertire. È un tecnico che fa giocare bene a calcio". Josip Ilicic, avversario da ex nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il prossimo 25 aprile,...

"Vincenzo Montella mi piace, a Firenze mi fece divertire. È un tecnico che fa giocare bene a calcio". Josip Ilicic, avversario da ex nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il prossimo 25 aprile, commenta così l'ufficialità avvenuta nella giornata odierna del nuovo tecnico della Fiorentina, che ha allenato lo sloveno in riva all'Arno tra il 2013 e il 2015: "Non so se il cambio in panchina sia un vantaggio per loro, ma sono sicuro che non lo sarà per noi il 3-3 dell'andata - prosegue il fantasista mancino dell'Atalanta -. Ho fatto due finali con Palermo e Fiorentina, stavolta ci terrei a vincere. Facciamo subito gol e poi vediamo". La testa è comunque al prossimo avversario di campionato: "L'Empoli è l'impegno più ostico in questo momento, hanno assoluto bisogno di punti per salvarsi - spiega lo sloveno -. Comunque parleremo di Champions solo quando saremo quarti, per adesso siamo ancora in Europa League".

Fonte: Ansa