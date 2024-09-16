Calamai: "tre punti in quattro partite sono pochissimi considerato il calendario. Palladino deve capire gli errori"

E’ vero. Palladino ha avuto poco tempo per assemblare la squadra ma la classifica piange

In un articolo di TMW il giornalista Luca Calamai ha espresso il suo pensiero sulla gara di ieri tra Atalanta e Fiorentina. Queste le sue parole sulla partita:

“Chi sta tornando a correre è l’Atalanta grazie al fenomeno Lookman. La Dea conquista tre punti non scontati contro la Fiorentina grazie alle magie del suo attaccante ritrovato. Per lui gol e assist. E tanta qualità, tante accelerazioni con il pallone attaccato al piede. L’a Dea riprende la sua corsa verso l’alta classifica aspettando l’esordio in Champions. La Fiorentina invece ha raccolto tre punti in quattro gare. Pochi, anzi pochissimi considerato il calendario. E’ vero. Palladino ha avuto poco tempo per assemblare la squadra ma la classifica piange”.