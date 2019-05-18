Berti: "Compattarsi nelle difficoltà, ecco la grande forza di Firenze e dei fiorentini. Dopo Bergamo.."

L’ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti, oggi é il direttore sportivo della Carrarese che in questi giorni si fioca i playoff promozione in serie B. L'ex portiere, ha così commentato all'emitten...

L’ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti, oggi é il direttore sportivo della Carrarese che in questi giorni si fioca i playoff promozione in serie B. L'ex portiere, ha così commentato all'emittente Radio Bruno Toscana il momento delicato in casa Fiorentina: “Dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, si è rotto qualcosa a livello mentale, avendo così finito gli obiettivi sicuramente le motivazioni sono venute a mancare. La grande forza della Fiorentina è stata sempre quella di ricompattarsi con l’ambiente dopo momenti di difficoltà, ora è uno di questi è la gente sarà al fianco dei ragazzi. La cosa che è mancata più di tutti sono stati i risultati. Chiesa? Non so quale sia la valutazione più corretta ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile potrebbe andare via. Questi soldi possono servire per rifondare la squadra”.