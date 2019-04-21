Milenkovic: "Ora ciò che conta è preparare la partita di giovedì noi in campo e voi gli spalti…"
Questo è il commento sui social di Milenkovic a fine partita di Juventus-fiorentina: "Abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che possiamo giocarcela con chiunque. Capisco i rimpianti per le o...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 13:50
Questo è il commento sui social di Milenkovic a fine partita di Juventus-fiorentina: "Abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che possiamo giocarcela con chiunque. Capisco i rimpianti per le occasioni perdute ma ora ciò che conta è preparare bene la partita di giovedì noi in campo e voi sugli spalti. Insieme possiamo farcela! Forza grande Viola!”.