Milenkovic: "Ora ciò che conta è preparare la partita di giovedì noi in campo e voi gli spalti…"

Questo è il commento sui social di Milenkovic a fine partita di Juventus-fiorentina: "Abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che possiamo giocarcela con chiunque. Capisco i rimpianti per le o...

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2019 13:50

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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