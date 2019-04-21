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Milenkovic: "Ora ciò che conta è preparare la partita di giovedì noi in campo e voi gli spalti…"

Questo è il commento sui social di Milenkovic a fine partita di Juventus-fiorentina: "Abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che possiamo giocarcela con chiunque. Capisco i rimpianti per le o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 13:50
Milenkovic: "Ora ciò che conta è preparare la partita di giovedì noi in campo e voi gli spalti…" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questo è il commento sui social di Milenkovic a fine partita di Juventus-fiorentina: "Abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che possiamo giocarcela con chiunque. Capisco i rimpianti per le occasioni perdute ma ora ciò che conta è preparare bene la partita di giovedì noi in campo e voi sugli spalti. Insieme possiamo farcela! Forza grande Viola!”.

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