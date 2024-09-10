TMW, diversi dubbi per Gasperini in vista della Fiorentina: Kolasinac e Djimsiti lavorano a parte

L'Atalanta torna ad allenarsi in vista della Fiorentina. Lavorano a parte Kolasinac e Djimsiti. Rientrati tanti nazionali

Dopo la pausa per le Nazionali, l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di campionato. Domenica la Fiorentina sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo per il match delle ore 15:00, dove affronterà la squadra di Gasperini. Secondo quanto riportato da TMW, oggi a Zingonia sono rientrati i primi giocatori che avevano partecipato alle competizioni internazionali. Tra loro, Brescianini ha preso parte all'allenamento con il gruppo, mentre Retegui ha lavorato regolarmente con i compagni. Bellanova, invece, si è dedicato a un allenamento di scarico per recuperare dalle fatiche accumulate.

Sono rientrati in gruppo anche altri giocatori nazionali, come Hien, De Ketelaere, Samardzić e Pasalić. I calciatori reduci da infortuni, invece, continuano a seguire i programmi personalizzati. Zaniolo e Sulemana hanno svolto lavoro individuale in campo, mentre Kolasinac e Djimsiti hanno lavorato a parte, ma senza scendere sul terreno di gioco. Per Scalvini e Scamacca, invece, sono previsti ancora trattamenti terapeutici, con il difensore più avanti nel recupero dall'infortunio al ginocchio rispetto all'attaccante.

Gosens sul suo trasferimento: “Amavo l’Union. Fiorentina scelta giusta per me e la mia famiglia”

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