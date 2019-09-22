Prade: "Siamo amareggiati per il pari. I ragazzi hanno messo sudore e temperamento. Montella.."

Il direttore sportivo viola ha rilasciato alcune parole da la mixed zone dello stadio Tardini:"Siamo molto amareggiati dopo questo pareggio. Ho visto come i ragazzi hanno messo in campo il sudore ed i...

Il direttore sportivo viola ha rilasciato alcune parole da la mixed zone dello stadio Tardini:"Siamo molto amareggiati dopo questo pareggio. Ho visto come i ragazzi hanno messo in campo il sudore ed il temperamento contro una Atalanta che non molla mai. Il mio compito é far rimanere tranquilli i calciatori, tornerà il sereno. Non abbiamo parlato con Dalbert dopo i cori del primo tempo. Ribery ha fatto un gol incredibile, non mi stupisco lui è un campione. I ragazzi non hanno mai mollato. Come si fa a dire qualcosa a Montella? Ha fatto tutto quello che doveva fare. Per fortuna abbiamo mercoledi la chance per rifarci. In questo momento non abbiamo molta fortuna".

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