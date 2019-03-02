Atalanta-Fiorentina, 22 nerazzurri convocati da Gasperini…
Questa e' la lista dei 22 giocatori convocati dall’Atalanta di mister Gasperini nella partita contro la Fiorentina: Berisha, Gollini, Rossi, Djimsiti, Mancini, Masiello, Palomino, Toloi, Ibanez, Casta...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2019 19:34
Questa e' la lista dei 22 giocatori convocati dall’Atalanta di mister Gasperini nella partita contro la Fiorentina: Berisha, Gollini, Rossi, Djimsiti, Mancini, Masiello, Palomino, Toloi, Ibanez, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Hateboer, Kulusevski, Pasalic, Pessina, Barrow, Gomez, Ilicic, Reca, Zapata.