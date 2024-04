Graziani: “Cosa importa se l’allenatore andrà via? I calciatori determinano le belle e le brutte prestazioni”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, commentando così il prossimo impegno dei viola contro l’Atalanta in Coppa Italia. Le sue parole:

“Guardate che nel calcio, dall’inizio alla fine, i protagonisti in assoluto sono i calciatori. Noi diamo meriti e responsabilità agli allenatori, però chi fa bello e cattivo tempo sono i giocatori. Puoi avere un allenatore bravissimo, ma se non incide è perché la squadra non ottiene i risultati che desiderano. Se stasera passiamo con l’Atalanta, il 70% dei meriti vanno ai calciatori, poi l’allenatore ci mette il suo come la società. Sono i giocatori che determinano le cose belle e le cose meno belle. Io mi preoccupo di magnificare quello che c’è da fare. Che me ne importa che se ne va via l’allenatore? Non cambia nulla. Da calciatore, io mi relaziono con l’allenatore in quel momento, ma se se ne va mi gestisco lo stesso. Non ci vedo né situazioni negative, né positive. E’ un dato di fatto, non mi cambia nulla personalmente”.

